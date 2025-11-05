Достижения.рф

В Петербурге отказ отфотошопленных проституток отпустить клиентов кончился поножовщиной

Mash: Отфотошопленные проститутки не хотели отпускать клиентов в Петербурге
Инцидент с ножевым ранением произошёл на Комендантском проспекте Петербурга из‑за заказа проституток с сильно отретушированными фотографиями.



Как пишет телеграм-канал Mash на Мойке со ссылкой на пресс-службу судов, 31 октября Евгений Гордеев с приятелем вызвали девушек через интернет, но, приехав на место, обнаружили, что реальные женщины сильно отличаются от изображений.

Когда мужчины попытались отказаться от услуг, их принудительно удерживали. К женщинам подошла охрана, и один из них ударил Гордеева головой в нос. В ответ молодой человек достал складной нож и нанес удар в шею.

В результате конфликта Евгения поместили под стражу. Он останется в СИЗО до Нового года, сообщила судебный представитель Дарья Лебедева.

Никита Кротов

