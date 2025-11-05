В Петербурге отказ отфотошопленных проституток отпустить клиентов кончился поножовщиной

05 ноября 2025, 15:42

Mash: Отфотошопленные проститутки не хотели отпускать клиентов в Петербурге

Фото: istockphoto/zoka74

Инцидент с ножевым ранением произошёл на Комендантском проспекте Петербурга из‑за заказа проституток с сильно отретушированными фотографиями.