В Петербурге отказ отфотошопленных проституток отпустить клиентов кончился поножовщиной
Инцидент с ножевым ранением произошёл на Комендантском проспекте Петербурга из‑за заказа проституток с сильно отретушированными фотографиями.
Как пишет телеграм-канал Mash на Мойке со ссылкой на пресс-службу судов, 31 октября Евгений Гордеев с приятелем вызвали девушек через интернет, но, приехав на место, обнаружили, что реальные женщины сильно отличаются от изображений.
Когда мужчины попытались отказаться от услуг, их принудительно удерживали. К женщинам подошла охрана, и один из них ударил Гордеева головой в нос. В ответ молодой человек достал складной нож и нанес удар в шею.
В результате конфликта Евгения поместили под стражу. Он останется в СИЗО до Нового года, сообщила судебный представитель Дарья Лебедева.
Читайте также: