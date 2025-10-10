В Дмитрове задержали работника склада магазина за кражи товаров
Жителя Дмитрова, работающего на складе одного из местных магазинов, задержали по подозрению в серии краж. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Заявление о пропаже товаров поступило от представителя магазина. Сумма ущерба составила свыше 18 тысяч рублей.
«Полицейские установили, что товары воровал один из сотрудников склада магазина. Выяснилось, что подозреваемый причастен к ещё одной такой краже на сумму более 10 тысяч рублей, а также к попытке кражи товаров на 11 тысяч рублей», — говорится в сообщении.Задержали мужчину как раз во время ещё одной «ходки». Против него завели уголовное дело по статьям «Кража» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и отпустили до суда под обязательство о явке.