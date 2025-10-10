Участницу шоу «Мужское/Женское» Шурунову убил сожитель после съемок

10 октября 2025, 13:20

Фото: ВК/Людмила Шурунова (Гусарова)

Вчера, 9 октября, на Первом канале вышел выпуск программы «Мужское/Женское», героиней которой стала 28-летняя Людмила Шурунова из города Ярцево Смоленской области. В студии также присутствовал её сожитель Алексей, подозреваемый в жестоком избиении беременной женщины.





Сестра Людмилы, 31-летняя Ракель Голядкина, проживающая в Казахстане, рассказала о тяжелой ситуации в семье младшей сестры и выразила обеспокоенность судьбой четырёхлетней племянницы. По её словам, девочка часто остаётся без присмотра, находится в неухоженном состоянии, а в доме царит постоянный беспорядок и пустой холодильник. Голядкина также сообщила, что мать ребенка часто ссорится и дерётся со своим сожителем Алексеем.





«В ночь с 6 на 7 августа текущего года в одном из частных жилых домов города Ярцево подозреваемый на почве ревности избил свою сожительницу, находящуюся в состоянии беременности, нанеся ей многочисленные удары руками, ногами и деревянным предметом по голове и телу. Довести до конца свой умысел на убийство женщины фигурант не смог, поскольку в происходящее вмешались соседи и пресекли противоправные действия мужчины», — рассказали в СУ СК РФ Смоленской области.