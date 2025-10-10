Участницу шоу «Мужское/Женское» Шурунову убил сожитель после съемок
Вчера, 9 октября, на Первом канале вышел выпуск программы «Мужское/Женское», героиней которой стала 28-летняя Людмила Шурунова из города Ярцево Смоленской области. В студии также присутствовал её сожитель Алексей, подозреваемый в жестоком избиении беременной женщины.
Сестра Людмилы, 31-летняя Ракель Голядкина, проживающая в Казахстане, рассказала о тяжелой ситуации в семье младшей сестры и выразила обеспокоенность судьбой четырёхлетней племянницы. По её словам, девочка часто остаётся без присмотра, находится в неухоженном состоянии, а в доме царит постоянный беспорядок и пустой холодильник. Голядкина также сообщила, что мать ребенка часто ссорится и дерётся со своим сожителем Алексеем.
Как сообщает издание Voice, уже после съёмок программы, в августе этого года, Алексей жестоко избил беременную Людмилу.
«В ночь с 6 на 7 августа текущего года в одном из частных жилых домов города Ярцево подозреваемый на почве ревности избил свою сожительницу, находящуюся в состоянии беременности, нанеся ей многочисленные удары руками, ногами и деревянным предметом по голове и телу. Довести до конца свой умысел на убийство женщины фигурант не смог, поскольку в происходящее вмешались соседи и пресекли противоправные действия мужчины», — рассказали в СУ СК РФ Смоленской области.Сегодня после выхода программы жители Ярцево сообщили, что Людмила скончалась 12 августа. Её похоронили 14 августа. Местные жители выражают сожаление и возмущение трагедией в социальных сетях.