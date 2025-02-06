В Дмитрове задержали трёх вандалов, снимавших на видео порчу чужого имущества

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Трёх жителей Дмитрова в возрасте от 17 до 20 лет задержала местная полиция по подозрению в порче муниципального и чужого частного имущества, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Полицейские в ходе мониторинга интернета нашли видеозапись, на которой молодые люди громят телефонную будку на улице Профессиональная в Дмитрове и повреждают установленный внутри таксофон. Сотрудник полиции установили личности вандалов и задержали их на одной из улиц. Молодые люди также признались, что один из них во время прогулки прыгнул на капот иномарки, которая была припаркована у дома на улице Семенюка», — говорится в сообщении.Кроме того, выяснилось, что молодые люди сорвали с фонарного столба рупор оповещения: двое ломали его, а третий снимал это на сотовый. Затем эту видеозапись также разместили в интернете.
Против молодых людей завели уголовное дело по статье «Вандализм» и «Умышленное повреждение чужого имущества». Кроме того, двоих из них арестовали на 13 суток за мелкое хулиганство. А в отношении матери несовершеннолетнего участника группы составили протокол о неисполнении обязанности по воспитанию детей.
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