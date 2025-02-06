В Москве оштрафован иностранец за распространение экстремисткой литературы

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В Москве оштрафовали иностранца Рузимухаммада Хасанжона Угли Касимова за распространение в хостеле экстремисткой литературы. Об этом сообщает ТАСС.
«Суд постановил Косимова Рузимухаммада Хасанжона Угли признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов) и назначить ему наказание в виде административного штрафа с конфискацией экстремистских материалов», — сказано в материалах дела, имеющихся в распоряжении агентства.
Нарушитель обязан выплатить штраф в размере от 1 до 3-х тысяч рублей. Как оказалось, Косимов распространял книги религиозной направленности, запрещенные в РФ. В их число вошли «Есин таборак ва кичик суралар», «Иймон ва хузун», а также «Книгу единобожия». Каждая признана экстремисткой на территории РФ и включена Минюстом в соответствующий перечень.Указывается, что Косимов распространял литературу в хостеле «Мосотель».
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