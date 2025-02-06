Против уехавшей на Украину оперной певицы Марии Максаковой заведено уголовное дело

Мария Максакова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)
В отношении уехавшей на Украину оперной певицы Марии Максаковой* заведено уголовное дело о нарушении закона об иноагентах. Об этом сообщают РИА Новости.
«В отношении Марии Максаковой-Игенбергс* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)», — рассказали изданию правоохранители.
По словам собеседника, на опубликованных материалах Максаковой* в YouTube отсутствовали соответствующие маркировки. При этом певицу в декабре заочно арестовали за призывы к действиям, направленным против безопасности РФ. Ранее Максакова* дискредитировала СВО и призывала спонсировать украинскую армию.
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