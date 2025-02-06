Не получила от бабушки с дедушкой 15 млн, а мать сидит за вымогательство: почему внучка экс-мэра Самары расчленила родных

В среду общественность взорвала новость об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. Главной подозреваемой в преступлении является их внучка Екатерина, которая могла расчленить тела бабушки с дедушкой чтобы избавиться от тел, которые так и не нашли.