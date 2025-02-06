Не получила от бабушки с дедушкой 15 млн, а мать сидит за вымогательство: почему внучка экс-мэра Самары расчленила родных

Екатерина Бельская (Фото: соцсети)
В среду общественность взорвала новость об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. Главной подозреваемой в преступлении является их внучка Екатерина, которая могла расчленить тела бабушки с дедушкой чтобы избавиться от тел, которые так и не нашли.
Внучка могла расчленить экс-мэра Самары Тархова и его супругу
Что на данный момент известно
Екатерина была задержана правоохранительными органами по подозрению в убийстве своих родственников. Как оказалось, она в течении месяца за них писала СМСки, а также привозила на работу деда документы с якобы его подписями для создания иллюзии, что они живы.
В один из дней на номер Тархова позвонил знакомый, которому Екатерина сказала, что у бабушки случился инсульт и дедушка повез ее в Москву. Это вызвало подозрения у товарища, так как бывший мэр не стал бы рисковать здоровьем жены и отправлять ее на такие дальние расстояния. Знакомый решил обратиться в полицию.
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Параллельно внучка распродавала имущество убитых. На данных момент известно, что она успела избавиться от коллекции икон, автомобиля Toyota RAV4 и драгоценностей. Также есть информация о сообщнике, личность которого пока не раскрывается.
Полицейские задержали Екатерину и в процессе расследования были изъяты записи камер видеонаблюдения у подъезда, где находилась квартира супругов. Пара зашла внутрь, откуда больше не выходила. В один из дней внучка покидала квартиру с подозрительными черными пакетами, а также зафиксирован факт покупки ею пластмассовых бочек. На фоне этого появились подозрения о расчленении Виктора и Натальи.
Виктор Тархов (Фото: соцсети)
Почему Екатерина пошла на это
Как пишут Starhit, единственная дочь убитых Людмила сейчас находится в колонии за вымогательство 200 миллионов рублей. Ее бывшим мужем является криминальный авторитет Сергей Логинов по кличке «Лорд», который отсидел семилетний срок в тюрьме за кражу нефти. Как оказалось, Екатерина смогла остудить у экс-супруга 15 миллионов, которыми распоряжалась бабушка Наталья. Она контролировала расход средств, так как на ней было воспитание правнука.
Екатерина требовала вернуть ей деньги, но бабушка стояла на своем. В сети стали называть это одной из главных причин убийства супругов. К тому же известно, что внучка и мать остались без квартиры из-за долга в 7 миллионов рублей.
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