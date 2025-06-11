В Дмитрове задержали восьмерых подозреваемых в организации незаконной миграции

11 июня 2025, 10:00

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

В подмосковном Дмитрове сотрудники уголовного розыска задержали восьмерых подозреваемых в организации канала незаконной миграции. Два года они за вознаграждение оформляли фиктивные документы и регистрацию для иностранцев, незаконно находящихся в России, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.







«Мигрантам за денежное вознаграждение предлагали целый спектр услуг. Одни соучастники занимались заполнением фиктивных документов, другие искали клиентов. Третьи находили владельцев жилья, которые за определённую плату соглашались временно регистрировать иностранных граждан в своих квартирах. При этом в действительности мигранты там не жили», – пояснила Волк.

«Во время обысков в их квартирах изъяли паспорта иностранцев, штампы, печати для проставления отметок, деньги, кассовые аппараты, другие предметы и документы», – добавили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.