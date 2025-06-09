Жительница Подмосковья зарегистрировали в свой «резиновой квартире» 37 мигрантов

09 июня 2025, 16:32

оригинал Фото: istockphoto.com/vichinterlang

Квартиру, в которой было фиктивно зарегистрировано почти четыре десятка мигрантов, выявили полицейские в одном из домов в городе Видное Ленинского округа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





«Резиновую квартиру» обнаружили сотрудники патрульно-постовой службы в рамках проверки соблюдения иностранцами режима пребывания на территории Российской Федерации.





«Установлено, что владелица квартиры поставила на миграционный учет 37 иностранцев, при этом места для временного проживания она им не предоставила», — говорится в сообщении.