Жительница Подмосковья зарегистрировали в свой «резиновой квартире» 37 мигрантов
Квартиру, в которой было фиктивно зарегистрировано почти четыре десятка мигрантов, выявили полицейские в одном из домов в городе Видное Ленинского округа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Резиновую квартиру» обнаружили сотрудники патрульно-постовой службы в рамках проверки соблюдения иностранцами режима пребывания на территории Российской Федерации.
«Установлено, что владелица квартиры поставила на миграционный учет 37 иностранцев, при этом места для временного проживания она им не предоставила», — говорится в сообщении.Против хозяйки квартиры завели уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства». До суда женщину отпустили под подписку о невыезде.