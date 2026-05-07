В Дмитровском кремле 8 мая откроется выставка о ярмарочных гуляниях

07 мая 2026, 15:23

оригинал Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Выставка «Гуляй, губерния!» начнёт работать в Малом зале музея-заповедника «Дмитровский кремль» в пятницу, 8 мая. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.





В экспозицию вошли картины, фотографии и артефакты, связанные с ярмарочными гуляниями, которые проходили в Дмитрове и его окрестностях, а также в других городах и сёлах Московской губернии в конце XIX — начале XX века.





«Посетители увидят бытовую и праздничную жизнь крестьян и горожан Дмитровского уезда, лавки и торговые развалы, ярмарочные угощения и развлечения», — говорится в сообщении.