Визит-центр подмосковной усадьбы Мелихово получил две архитектурные премии

16 сентября 2025, 14:47

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Сразу две престижные архитектурные премии получил визит-центр музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово» в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного комитета по архитектуре и градостроительству региона.





Проект визит-центра, разработанный архитектурным бюро «Рождественка», удостоился премии форума «Дерево в архитектуре» и награды «АрхиWood».





«Премию «АрхиWood» проект получил по решению жюри в номинации «Общественное сооружение», а на форуме «Дерево в архитектуре» визит-центр отметили как «Лучший реализованный проект из дерева», — говорится в сообщении.