Визит-центр подмосковной усадьбы Мелихово получил две архитектурные премии
Сразу две престижные архитектурные премии получил визит-центр музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово» в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного комитета по архитектуре и градостроительству региона.
Проект визит-центра, разработанный архитектурным бюро «Рождественка», удостоился премии форума «Дерево в архитектуре» и награды «АрхиWood».
«Премию «АрхиWood» проект получил по решению жюри в номинации «Общественное сооружение», а на форуме «Дерево в архитектуре» визит-центр отметили как «Лучший реализованный проект из дерева», — говорится в сообщении.С визит-центра начинается знакомство гостей с музеем-заповедником. Здание построено вне охранной зоны, но сохраняет дух усадьбы, органично объединяя историю и современность.