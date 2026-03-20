В Люберцах семья воров попыталась похитить продукты на 20 тысяч рублей
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Супружескую пару и их племянника, подозреваемых в краже товаров из магазина, задержали в Люберцах сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Сигнал тревоги поступил из сетевого супермаркет на Новорязанском шоссе.
«Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что семья покупателей набрала в тележку продукты общей стоимостью около 20 тысяч рублей, а затем на кассе самообслуживания сымитировала их оплату и попыталась вывезти товары. Охранники заметили подвох и вызвали правоохранителей», — говорится в сообщении.Сотрудники Росгвардии отправили всех трёх участников воровского семейного подряда в полицию.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге шестиклассница отдала мошенникам более миллиона рублей.