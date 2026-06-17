В «Дмитровском кремле» откроют выставку гобеленов Андрея Мадекина
19 июня музей-заповедник «Дмитровский кремль» открывает персональную выставку члена-корреспондента Российской академии художеств Андрея Мадекина «Мифы и предания в гобеленах Андрея Мадекина», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Экспозиция включает 22 масштабные работы с библейскими и античными сюжетами. Каждое полотно отличается продуманным образом и ярким, насыщенным цветом. Также на выставке посетители увидят реалистичные живописные портреты, в которых художник создаёт запоминающиеся образы близких ему людей.
Андрей Мадекин — потомок в шестом поколении известных текстильных династий Дербенёвых, Морокиных и Фокиных. Их фабрики работали в Ивановском крае ещё в первой половине XIX века. Верный семейным традициям, Андрей Ильич уже 40 лет создаёт гобелены ручного ткачества.
Выставка продлится до 13 сентября. Возрастное ограничение: 6+. Вход свободный. Подробную информацию можно найти на сайте музея-заповедника «Дмитровский кремль».
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