В Дмитровском кремле отпразднуют Яблочный Спас с освящением плодов
На Исторической площади в самом центре Дмитровского кремля 23 августа отметят праздник Яблочного Спаса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.
«В программу войдут игры, конкурсы, забавы, творческие мастер-классы. На площади будет работать выставка-ярмарка товаров ручной работы. Во время праздника священнослужитель будет проводить обряд освящения даров природы – яблок и мёда. Их можно будет принести с собой или купить на ярмарке. Гостей также угостят шарлоткой с чаем из самовара», – рассказали в ведомстве.Также посетителей пригласят на экскурсии по Дмитровскому кремлю и по экспозициям музея-заповедника. Вход для будет свободным.
Праздник пройдёт по адресу: Дмитров, Историческая площадь, 16. Он начнётся в 11 часов.