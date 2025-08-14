В Дмитровском кремле отпразднуют Яблочный Спас с освящением плодов

14 августа 2025, 22:56

оригинал Фото: Istock / Baks

На Исторической площади в самом центре Дмитровского кремля 23 августа отметят праздник Яблочного Спаса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.







«В программу войдут игры, конкурсы, забавы, творческие мастер-классы. На площади будет работать выставка-ярмарка товаров ручной работы. Во время праздника священнослужитель будет проводить обряд освящения даров природы – яблок и мёда. Их можно будет принести с собой или купить на ярмарке. Гостей также угостят шарлоткой с чаем из самовара», – рассказали в ведомстве.