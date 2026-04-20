В Одинцове и Истре провели ночные проверки качества воздуха

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Ночные пробы качества атмосферного воздуха взяли сотрудники мобильных лабораторий Мособлэкомониторинга в Истре и Одинцове. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.



Проверку провели по запросу местных жителей.

«В округе Истра пробы брали в деревне Еремеево: там люди жаловались на посторонние запахи. А в Одинцовском округе воздух проверили в зоне воздействия компании по производству металлических изделий», — рассказал глава Минэкологии региона Виталий Мосин.
Исследование делали по 32 загрязняющим веществам. В обоих случаях превышений допустимой концентрации не выявили.

На этой неделе мобильные лаборатории будут проверять воздух в 15 муниципалитетах.
Лев Каштанов

