В Одинцове и Истре провели ночные проверки качества воздуха
Ночные пробы качества атмосферного воздуха взяли сотрудники мобильных лабораторий Мособлэкомониторинга в Истре и Одинцове. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
Проверку провели по запросу местных жителей.
«В округе Истра пробы брали в деревне Еремеево: там люди жаловались на посторонние запахи. А в Одинцовском округе воздух проверили в зоне воздействия компании по производству металлических изделий», — рассказал глава Минэкологии региона Виталий Мосин.Исследование делали по 32 загрязняющим веществам. В обоих случаях превышений допустимой концентрации не выявили.
На этой неделе мобильные лаборатории будут проверять воздух в 15 муниципалитетах.