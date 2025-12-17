Врачи Детского центра спасли жизнь девочки с синдромом Стивенса-Джонсона

17 декабря 2025, 14:56

оригинал Фото: t.me/roshal_kids

Врачи Детского научно-клинического центра имени Л.М. Рошаля спасли от жизнеугрожающего состояния девочку с синдромом Стивенса-Джонсона. Об этом сообщается в Telegram-канале клиники.





Синдром Стивенса-Джонсона – редкая реакция организма на лекарства или инфекцию, способная привести к тяжелейшему поражению кожи и слизистых. Без срочной медицинской помощи такое состояние может привести к смерти пациента.



С такой патологией в ДКЦ экстренно поступила 10-летняя девочка. После приёма противовирусного препарата от ветрянки у неё по всему телу появились крупные пузыри, кожа начала отслаиваться, а температур тела поднялась до +39°C.

«Речь шла об индивидуальной непредсказуемой лекарственной реакции на фоне вирусной инфекции. Запустился системный иммунный процесс с поражением кожи и слизистых. Мы немедленно начали интенсивную терапию – гормональное лечение, антибактериальную защиту, инфузионную поддержку и специализированный уход за кожей», – рассказала заведующая инфекционным отделением ДКЦ Маргарита Велиадзе.