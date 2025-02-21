В Дмитровском округе отремонтируют четыре котельные и построят две новые

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Масштабные работы по модернизации систем теплоснабжения проведут в текущем году в Дмитровском муниципальном округе, они включают капремонт и строительство котельных, а также обновление теплосетей, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«В 2025 году в Дмитровском округе капитально отремонтируют четыре котельные — в посёлке Новосиньково, в городе Яхрома на улице Ленина, в Дмитрове на улице Водников и в посёлке опытного хозяйства «Ермолино» на Центральной улице», — говорится в сообщении.Планируется также построить блочно-модульные котельные в посёлках Икша и Автополигон, а в селе Внуково установить новый центральный тепловой пункт.
Кроме того, на территории округа будет обновлено 26 участков тепловых сетей обшей протяжённостью свыше 8,6 км.
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Лев Каштанов