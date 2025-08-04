В Дмитровском округе провели первую выездную администрацию для сельских старост

04 августа 2025, 09:49

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского м.о.

Первую выездную администрацию, организованную специально для старост населённых пунктов, провели власти Дмитровского муниципального округа. Мероприятие состоялось в доме культуры микрорайон ДЗФС. Об этом сообщает окружная пресс-служба.





Старосты подняли вопросы о строительстве дорог и тротуаров, установке детских площадок, демонтаже обветшавших строений и организации автобусных остановок.



Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалову поблагодарил собравшихся за желание работать на благо жителей.





«Прошу старост и далее плотно взаимодействовать с администрацией, озвучивать свои предложения. Вместе мы сделаем наш округ ещё более комфортным для жизни», — подчеркнул Михаил Шувалов.