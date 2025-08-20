В Дмитровском округе снесли обветшавший деревянный дом на 19 квартир

20 августа 2025, 13:49

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажный деревянный многоквартирный дом, находившийся в аварийном состоянии, снесли на Больничной улице в посёлке Раменский Дмитровского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Общая площадь дома составляла около 615 квадратных метров. Обследование показало, что из-за физического и морального износа конструкций здание перестало быть пригодным для проживания.





«Жильцов из 19 квартир расселили, а здание включили в список на ликвидацию», — отмечается в сообщении.