В Дмитровском округе снесли обветшавший деревянный дом на 19 квартир
Двухэтажный деревянный многоквартирный дом, находившийся в аварийном состоянии, снесли на Больничной улице в посёлке Раменский Дмитровского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Общая площадь дома составляла около 615 квадратных метров. Обследование показало, что из-за физического и морального износа конструкций здание перестало быть пригодным для проживания.
«Жильцов из 19 квартир расселили, а здание включили в список на ликвидацию», — отмечается в сообщении.Снос здания завершили в июле текущего года. В настоящее время участок, который оно занимало, полностью очищен от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, администрация округа пока не приняла.