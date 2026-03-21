В Солнечногорске старшеклассникам рассказали об ответственности за диверсии

21 марта 2026, 11:22

Фото: администрация городского округа Солнечногорск

В Солнечногорске прошло общегородское мероприятие «Противодействие вовлечения подростков в противоправную деятельность», которое посетили около 360 десяти- и одиннадцатиклассников. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.





Старшеклассники встретились с сотрудниками управления образования, городской прокуратуры, отделения соцзащиты и отдела по делам несовершеннолетних. Специалисты разобрали различные ситуации, чтобы помочь ребятам быть подготовленными к возможным попыткам манипуляции и провокации со стороны злоумышленников.

«Главная наша цель — чтобы у ребят было светлое, состоявшееся будущее, которое не разобьется о глупую ошибку. Если подросток столкнулся с моральным давлением, он должен понимать, что рядом есть взрослые, которые помогут, и в первую очередь рассказать о происходящем», — подчеркнула заместитель главы округа Ирина Тишина.