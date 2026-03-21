В Солнечногорске старшеклассникам рассказали об ответственности за диверсии
В Солнечногорске прошло общегородское мероприятие «Противодействие вовлечения подростков в противоправную деятельность», которое посетили около 360 десяти- и одиннадцатиклассников. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.
Старшеклассники встретились с сотрудниками управления образования, городской прокуратуры, отделения соцзащиты и отдела по делам несовершеннолетних. Специалисты разобрали различные ситуации, чтобы помочь ребятам быть подготовленными к возможным попыткам манипуляции и провокации со стороны злоумышленников.
«Главная наша цель — чтобы у ребят было светлое, состоявшееся будущее, которое не разобьется о глупую ошибку. Если подросток столкнулся с моральным давлением, он должен понимать, что рядом есть взрослые, которые помогут, и в первую очередь рассказать о происходящем», — подчеркнула заместитель главы округа Ирина Тишина.Школьникам показали документальный фильм «Недетский террор» о вербовке подростков для совершения диверсий и терактов на территории России. На конкретных примерах им объяснили, как несовершеннолетних вовлекают в преступную деятельность, а также разобрали, что необходимо сделать, чтобы защитить себя.