В Жуковском продолжается капремонт дошкольного отделения школы №15

21 марта 2026, 11:09

Глава городского округа Жуковский Андроник Пак проверил ход капитального ремонта в дошкольном отделении школы №15. Об этом сообщила пресс-служба администрации.

Фото: администрация городского округа Жуковский

По словам главы округа, на сегодняшний день полностью завершили демонтаж. В настоящее время ведутся кровельные работы, стяжка полов, черновая отделка, работы по электрике и усилению перекрытий и проемов, монтаж инженерных сетей, установка радиаторов, практически завершено утепление фасадов.Пак отметил, что в здании полностью заменили оконные блоки. При наступлении устойчивых положительных температур начнутся работы по благоустройству территории.В рамках капремонта для учреждения закупят новую мебель и оборудование, в том числе для пищеблоков. Помещения снабдят видеонаблюдением, пожарной и охранной сигнализацией, а также системой контроля доступа.Отмечается, что капремонт выполняется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.