В Дмитровском округе в этом году отремонтируют более 40 многоквартирных домов
Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов проверил ход капремонта в доме №1 на улице 2-й Комсомольской в Дмитрове. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Работы проводят по решению собственников за счёт областного Фонда капремонта.
«К облицовке фасада приступили в мае, но работам часто мешала непогода. Во время сильных осадков и ветра в подвешенных на здании люльках работать категорически запрещено. Если позволят погодные условия, вскоре завершим все работы по утеплению фасада. Ежедневно здесь работают не менее 12 специалистов», – доложил представитель компании-подрядчика Александр Лощилов.Днём строители соблюдают «час тишины» – на два часа прерывают работу, так как в детсаду в соседнем здании у воспитанников наступает время дневного сна.
Суммарная площадь ремонта фасада превышает 3,4 тыс. кв. м. Проводится и ремонт балконных плит.
Осмотрев здание, Шувалов отметил, что всё сделано добросовестно. Дом будет более тёплым и комфортным для проживания.
«Капремонт фасадов – важный шаг в создании комфортной городской среды. Мы не только улучшаем внешний вид домов, но и делаем их более тёплыми и современными. Для нас важно, чтобы жители ощущали положительные изменения в жизни. В этом году запланировано капитально отремонтировать многоквартирных 42 дома. Уже отремонтировано 17», – рассказал Шувалов.За ходом работ и соблюдением строительных норм следят специалисты Управления технического надзора капитального ремонта. Это гарантирует, что работы проведут качественно и в срок.