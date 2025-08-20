В Подольске завершают освещение трассы в рамках «Светлого города»
Видео: пресс-служба администрации г.о. Подольск
В Подольске ведутся работы по масштабному обновлению уличного освещения в рамках губернаторской программы «Светлый город». Подрядчики приступили к монтажу более 200 металлических опор, вдоль которых будет проложено свыше 6 километров светодиодных линий, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Основное внимание уделено энергоэффективности. Как сообщила представитель подрядной организации Дарья Гронская, устанавливаемые светодиодные светильники значительно ярче и в семь раз экономичнее ламп накаливания, а их длительный ресурс исключает необходимость частой замены.
«В приоритете энергосберегающий подход к источникам освещения. Светодиодные светильники не перегорают, следовательно, их не придется менять. Светят в семь раз ярче и в семь раз экономнее, чем обычные лампочки», — сказал представитель субподрядчика Дарья Гронская.Уже завершен этап бетонирования закладных деталей. После установки всех опор электромонтажники приступят к прокладке кабеля и монтажу шкафов управления для последующего подключения к электросети.
Помимо ключевого участка от деревни Акишово до поселка Кузнечико, новые фонари появятся в Федюково, Кутьино, Булатово, Докукино, Быковке, а также на улице Садовой и проспекте Ленина в Подольске. Завершение работ на всех объектах намечено на середину осени, но может быть скорректировано из-за погодных условий.