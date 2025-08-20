В Подольске завершают освещение трассы в рамках «Светлого города»

20 августа 2025, 17:52

Видео: пресс-служба администрации г.о. Подольск

В Подольске ведутся работы по масштабному обновлению уличного освещения в рамках губернаторской программы «Светлый город». Подрядчики приступили к монтажу более 200 металлических опор, вдоль которых будет проложено свыше 6 километров светодиодных линий, сообщает пресс-служба администрации городского округа.





«В приоритете энергосберегающий подход к источникам освещения. Светодиодные светильники не перегорают, следовательно, их не придется менять. Светят в семь раз ярче и в семь раз экономнее, чем обычные лампочки», — сказал представитель субподрядчика Дарья Гронская.