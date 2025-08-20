Достижения.рф

В Подольске завершают освещение трассы в рамках «Светлого города»

Видео: пресс-служба администрации г.о. Подольск

В Подольске ведутся работы по масштабному обновлению уличного освещения в рамках губернаторской программы «Светлый город». Подрядчики приступили к монтажу более 200 металлических опор, вдоль которых будет проложено свыше 6 километров светодиодных линий, сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Основное внимание уделено энергоэффективности. Как сообщила представитель подрядной организации Дарья Гронская, устанавливаемые светодиодные светильники значительно ярче и в семь раз экономичнее ламп накаливания, а их длительный ресурс исключает необходимость частой замены.

Уже завершен этап бетонирования закладных деталей. После установки всех опор электромонтажники приступят к прокладке кабеля и монтажу шкафов управления для последующего подключения к электросети.

Помимо ключевого участка от деревни Акишово до поселка Кузнечико, новые фонари появятся в Федюково, Кутьино, Булатово, Докукино, Быковке, а также на улице Садовой и проспекте Ленина в Подольске. Завершение работ на всех объектах намечено на середину осени, но может быть скорректировано из-за погодных условий.
Дайана Хусинова

