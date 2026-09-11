В Дмитровском округе выявили более 100 нелегальных мигрантов

11 сентября 2026, 09:04

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Рейд «Нелегал-2026» провели полицейские в Дмитровском округе. Им удалось обнаружить 109 приезжих из стран Азии и Европы, нарушающих миграционное законодательство. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Проверки проходили в хостелах, на складах, сельскохозяйственных объектах и в местах массового пребывания иностранцев.





«К административной ответственности привлекли 82 человек за нарушение режима пребывания на территории России, 18 человек — за незаконную трудовую деятельность и на девятерых мигрантов составили протоколы за уклонение от исполнения законодательства», — говорится в сообщении.