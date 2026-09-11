В Якутске маленькая девочка вышла на балкон и сорвалась с высоты девятого этажа
В Якутске погибла маленькая девочка, которая упала с высоты девятого этажа. О произошедшем сообщили в Telegram-канале «Прокуратура Республики Саха (Якутия)».
По предварительным сведениям, ребёнок остался в помещении без присмотра родителей. Девочка вышла на балкон и случайно сорвалась вниз. Прокуратура начала процессуальную проверку, в ходе которой будет дана оценка причинам и условиям гибели несовершеннолетней.
Ранее «Радио 1» передавало, что житель Санкт-Петербурга вышел из себя во время ссоры с матерью, убил её и спрятал тело в морозильной камере. По факту случившегося правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Виновник ужасной трагедии признал свою вину во время беседы с полицией, теперь его направят на психолого-психиатрическую экспертизу.
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