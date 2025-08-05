Волонтёры из Подольска прошли обучение для работы на «Интервидении»
Обучение для тимлидеров волонтёрских команд, которые будут работать на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», прошли четверо активистов из Подольска — Ольга Жукова, Дмитрий Лебедев, Владислава Жердева и Александр Шаповалов. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Курс обучения тимлидеров продолжался два дня. Ребят научили основным навыкам и компетенциям, которые потребуются им для эффективной организации работы.
«Волонтёры будут встречать и размещать участников «Интервидения», решать логистические и транспортные вопросы, помогать журналистам, взаимодействовать почетными гостями и зрителями, помогать режиссерско-постановочной группе», — говорится в сообщении.Конкурс «Интервидение» состоится 20 сентября на «Live Арене» в Одинцовском округе.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер поддержки волонтёров. Он включает страхование их жизни и здоровья на время проведения акций, предоставление грантов, помощь в организации мероприятий и консультирование по открытию и ведению дел социально ориентированных НКО. Кроме того, волонтёрам Подмосковья предоставляется методическая и информационная поддержка. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.