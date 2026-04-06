На стройке в Сергиевом Посаде нашли около 30 нелегальных мигрантов

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

28 приезжих из Центральной Азии, не соблюдающих миграционное законодательство России, выявили сотрудники полиции в ходе рейда на стройке на Озёрной улице в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.



26 мигрантов нарушили установленные сроки пребывания на территории нашей страны, а ещё два человека работали без патентов.

«Каждого из нарушителей оштрафовали на пять тысяч рублей. Всех их выдворят за пределы Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают работодателя, нанявшего иностранцев-нарушителей.

Лев Каштанов

