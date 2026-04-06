На стройке в Сергиевом Посаде нашли около 30 нелегальных мигрантов
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
28 приезжих из Центральной Азии, не соблюдающих миграционное законодательство России, выявили сотрудники полиции в ходе рейда на стройке на Озёрной улице в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
26 мигрантов нарушили установленные сроки пребывания на территории нашей страны, а ещё два человека работали без патентов.
«Каждого из нарушителей оштрафовали на пять тысяч рублей. Всех их выдворят за пределы Российской Федерации», — говорится в сообщении.Сейчас сотрудники полиции устанавливают работодателя, нанявшего иностранцев-нарушителей.
Ранее сообщалось, что в Москве подросток под влиянием мошенников выбросил из окна квартиры 40 тысяч долларов, принадлежавших его матери.