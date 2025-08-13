В Волоколамске открыли пункт приёма вторсырья за вознаграждение

13 августа 2025, 09:34

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м.о.

Формат работы площадки «Мегабак» изменили в Волоколамске: теперь за сдачу вторсырья жителям будут платить. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





На переработку принимают бумагу, пластик, алюминий и электронику. Выручка зависит от материала и объема сданного: так, за килограмм макулатуры можно получить от двух до семи рублей, а за килограмм пластиковых бутылок — семь рублей.





«Проект «Мегабак» был создан шесть лет назад по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Своей сегодняшней трансформацией он способствует улучшению экологической ситуации в каждом округе, а значит и во всем регионе», — заявил первый замглавы Волоколамского округа Сергей Шорников.