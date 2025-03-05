В дмитровском ЖК «Шоколад» построили паркинг на 293 машины

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Четырёхэтажный наземный паркинг, рассчитанный на 293 автомобиля, построили на территории жилого комплекса «Шоколад» в Дмитрове, объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Общая площадь нового паркинга составляет свыше 9,8 тыс. квадратных метров. Там предусмотрены не только стандартные места, но и гостевые зоны, предназначенные для кратковременного размещения автомобиля», — говорится в сообщении.ЖК «Шоколад» находится в северной части города Дмитров. Согласно проекту, в жилом комплексе проведут озеленение, обустроят пешеходные дорожки и установят спортивные и детские игровые площадки. На первом этаже жилого корпуса можно будет открыть магазин, аптеку, салон красоты и пр. Кроме того, там разместится филиал МФЦ и офис врача общей практики.
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Лев Каштанов