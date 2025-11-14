В Долгопрудненской больнице спасли юношу с тяжёлой формой диабета

14 ноября 2025, 22:21

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

Врачи больницы Долгопрудного спасли 20-летнего молодого человека с диабетом. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.





В больницу поступил пациент с сильной жаждой и учащённым мочеиспусканием. Ещё летом молодой человек с избыточной массой тела внезапно начал худеть, но к врачу не обращался, что привело к резкому ухудшению самочувствия. Уровень глюкозы в его крови достиг 17,4 ммоль/л при норме до 5,5 ммоль/л. В тяжёлых случаях такое состояние приводит к гипогликемической коме.

«Пациенту повезло – он быстро попал в руки врачей терапевтического отделения, которым руководит Ия Какулия. Иначе ему грозили бы различные осложнения – от сердечных приступов до потери зрения и конечностей. Молодого человека обследовали и выяснили, что у его старших родственников уже диагностировали сахарный диабет», – рассказали в больнице.