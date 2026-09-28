Депутатский состав Мособлдумы нового созыва обновится более чем наполовину
На заседании Избиркома Московской области официально объявили результаты выборов депутатов Мособлдумы восьмого созыва. В новый состав вошли 50 депутатов, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
По сравнению с первоначальным составом седьмого созыва восьмой обновился на 58%.
«Мы видим серьёзное обновление депутатского корпуса. При этом сохранилась преемственность: 25 депутатов продолжат работу, имея за плечами опыт предыдущего созыва. Такой баланс позволяет сохранить наработанные подходы и привнести новые идеи, которых ждут от нас жители Подмосковья. Новый состав заметно помолодел. В думу избраны девять депутатов в возрасте до 35 лет», – сказал председатель Мособлдумы седьмого созыва Игорь Брынцалов.В новый состав Мособлдумы вошёл участник спецоперации Сергей Пешкин.
«Голоса наших защитников, их понимание проблем ветеранов и их семей бесценны. Мы уже приняли ряд решений по поддержке участников СВО, и я уверен, что с приходом нового депутата эта работа получит дополнительный импульс», – подчеркнул председатель Мособлдумы.
Парламентарий добавил, что в новом созыве представлены все основные политические силы региона.
«Это значит, что при обсуждении законов будут звучать разные точки зрения, а решения приниматься с учётом широкого спектра мнений. Именно такая дума способна эффективно работать на благо Подмосковья», – сказал Брынцалов.Выборы в Мособлдуму восьмого созыва проходили с 18 по 20 сентября. Имена победителей по одномандатным округам и единому избирательному округу можно найти на сайте регионального парламента.