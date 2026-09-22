В Долгопрудном 4 октября пройдет пробег имени космонавта Виктора Пацаева

22 сентября 2026, 11:16

Фото: пресс-служба администрации г.о. Долгопрудный

Традиционный XLIII легкоатлетический пробег имени Героя Советского Союза, инженера-космонавта Виктора Пацаева состоится в Долгопрудном 4 октября. Спортивный праздник начнется в 8:00 со стартов дошкольников и младших школьников, ​сообщает пресс-служба администрации городского округа.