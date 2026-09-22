В Долгопрудном 4 октября пройдет пробег имени космонавта Виктора Пацаева
Традиционный XLIII легкоатлетический пробег имени Героя Советского Союза, инженера-космонавта Виктора Пацаева состоится в Долгопрудном 4 октября. Спортивный праздник начнется в 8:00 со стартов дошкольников и младших школьников, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В программу также вошли забеги для участников с ограниченными возможностями здоровья и соревнования по скандинавской ходьбе для старшего поколения. Торжественный парад-открытие начнется в 12:00 на футбольном поле ФСК «Салют». Сразу после него спортсмены выйдут на дистанции в 1500, 2000 и 4000 метров.
Безопасность и общественный порядок на мероприятии обеспечат сотрудники МУ МВД России «Мытищинское». Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию в ФСК «Салют» (корпус А, 1 этаж, зона ГТО). Сбор заявок пройдет 30 сентября и 2 октября с 15:00 до 18:00. Легкоатлетам нужно взять с собой паспорт или свидетельство о рождении, медицинский допуск от врача и полис ОМС либо ДМС.
Водителям стоит учесть, что с 12:00 до 14:45 перекроют движение транспорта по маршруту пробега: от дома №4 на проспекте Ракетостроителей (выезд от ФСК «Салют») до поворота на Лётную улицу. Ознакомиться с полным положением о соревнованиях можно на официальном сайте стадиона. Возрастное ограничение — 0+.
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