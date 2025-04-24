В Подмосковье приступили к подготовке фонтанов к запуску

Видео: пресс-служба Минчистоты Московской области
В Московской области с приходом тёплой погоды началась активная подготовка фонтанов к летнему сезону. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Коммунальщики региона приступили к ревизии технического состояния фонтанов; проверке инженерных коммуникаций; чистка элементов; установке новых форсунок; заполнению чаш водой. Параллельно идут пуско-наладочные работы, чтобы гарантировать бесперебойную работу каждого фонтана. Проводится благоустройство прилегающих территорий», – сообщили в ведомстве.К подготовке уже приступили в Люберцах, Богородском, Бронницах и Истре.
По данным Минчистоты региона, в Подмосковье работает более 200 фонтанов. Гидротехнические сооружения не только служат визуальным украшением, но и увлажняют воздух во время жары.
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Лора Луганская