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В Подмосковье в этом году по нацпроекту благоустроят 11 набережных

Фото: t.me/vorobiev_live

Фото: t.me/vorobiev_live

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В Московской области в этом году благоустроят 11 набережных. Работы будут проедены по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.
«Продолжаем благоустраивать подмосковные места для прогулок и отдыха. На очереди набережные. В этом году приведём в порядок 11 из них. В Чехове на набережной прудов на реке Теребенка начнём III этап работ. Это наш победитель Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства. Организуем прогулочный променад, пешеходные дорожки, зоны отдыха, пирс с арт-объектом «Чайка», пруд очистим. Завершим работы к концу августа», – написал губернатор в своём ТГ-канале.
По словам Воробьёва, в Солнечногорске обновляют набережную в микрорайоне Тимоново.

Завершится благоустройство моста и парка «Дружбы» у озера Чёрное в Люберцах. Жители смогут проводить время на велопешеходном маршруте, гулять по мосту. Для детей предусмотрены детские и спортплощадки. Будут обустроены зоны отдыха у воды и смотровые площадки.

Набережную озера Травинское в Пушкинском округе разделят на тематические зоны – детскую, спортивную, зону тихого отдыха, смотровые и мемориальную. На набережной Суворовских прудов в Лосино-Петровском построят велодорожку, парковку и новую входную группу. Появится пляжная зона и амфитеатр, кафе и летние беседки.

Территорию набережнаой пруда Красный ручей в Лотошине также разобьют на тематические зоны. Создадут центральную площадь.

Начнётся благоустройство набережной пруда в микрорайоне Силикат в Котельниках. Там обустроят прибрежную зону и навигацию, создадут кольцевой пешеходный маршрут вокруг пруда.

У Торфяного озера в Красногорске планируют обустроить детские и спортивные площадки, зоны для пикника, прогулочную набережную.

На территории карьера «Западный» в Озёрах городского округа Коломна появятся маршруты вдоль набережной, зоны отдыха, велодорожки, детские и спортивные площадки. Пляжную зону приведут в порядок.

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#нацпроекты
Всероссийский субботник в округе Ступино проведут на девяти основных локациях
23 апреля 2025, 17:16

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Всероссийский субботник состоится в городском округе Ступино в субботу, 26 апреля, в порядок будут приводить общественные пространства в городе и сельских населённых пунктах округа. Присоединиться к уборке смогут все желающие, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Основными площадками субботника станут городские пруды, территория у ж/д вокзала, парк культуры и отдыха имени Николая Островского, Белопесоцкий котлован, территория вдоль улицы Службина от сквера до проспекта Победы со стороны парковой зоны и газон вдоль парковки, территория возле стелы «Город трудовой доблести», территория за зданием администрации, а также территория у руда рядом с Московской улицей в посёлке Михнево и сквер на улице Ракетчиков в посёлке Малино», — говорится в сообщении.
Субботник начнётся в 10 утра. Участникам раздадут инвентарь. Узнать, где будут находиться пункты выдачи, можно по ссылке.

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#мероприятия
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В Шатуре состоялась выездная администрация для участников СВО и их семей
23 апреля 2025, 17:09

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Выездную администрацию для участников специальной военной операции и членов их семей провели власти муниципального округа Шатура в городской библиотеке, в мероприятии принял участие глава округа Николай Прилуцкий, его заместители, а также руководители подведомственных и общественных организаций, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Участники СВО и их родственники задавали вопросы относительно регистрации по месту жительства, денежных выплат, поступления детей в колледжи, оформления документов, в том числе на земельные участки. Каждая ситуация будет рассмотрена в индивидуальном порядке», — говорится в сообщении.
Вернувшийся из зоны СВО житель города Рошаль попросил помочь ему с трудоустройством в Мособлпожспас или Росгвардию. В ближайшее время для него организуют собеседования с руководством этих организаций.

В администрации округа напомнили, что в Шатуре действует отделение Ассоциации ветеранов СВО, которая помогает участникам боевых действий и их семьям. Телефон шатурского отделения 7 917 510-02-29.

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#николай прилуцкий
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В Павловском Посаде идут последние приготовления к фестивалю «17 мгновений...»
23 апреля 2025, 17:03

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Замглавы Павлово-Посадского городского округа Александр Фёдоров проверил готовность основных локаций к культурным событиям, которые пройдут в муниципалитете в ближайшие дни. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
«24 апреля Павловский Посад будет принимать гостей ежегодного Международного кинофестиваля имени Вячеслава Тихонова «17 мгновений…». Это значимое событие для всего региона, поэтому все локации должны соответствовать высоким стандартам. Во время объезда комиссия детально проверила, как идёт подготовка ключевых площадок фестиваля. Есть моменты, требующие внимания, и они уже взяты на контроль», – отметили в администрации.
Так, у памятника Тихонову была отмечена необходимость приведения в порядок урн. Этот вопрос поручено решить в ближайшие дни. У Дома культуры «Октябрь» требуется локальный ремонт брусчатки, обновление флагов на доске почётных граждан и прочистка парковочной зоны. Работы выполнят до начала мероприятий.

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Особое внимание было уделено дому-музею артиста, где к вечеру необходимо провести уборку контейнерной площадки и территории в целом.

Территория у Дворца культуры «Павлово-Покровский» уже подготовлена к фестивалю. Фасад украшен тематической символикой, вывешены афиши, территория находится в чистоте и порядке.

Проинспектировали ещё несколько локаций округа. Проверка территории у Георгиевского Храма не показала недочётов.
«В субботу в храме состоится богослужение с участием Епископа Балашихинской и Орехово-Зуевской епархии Николая, что также является важным событием для всей православной общины. Дополнительно комиссия проехала к школе №10, где завтра в рамках «Быковских чтений» будут проходить встречи с известными деятелями космической отрасли. Учреждение готово к приему именитых гостей», – добавили в пресс-службе.
Там отметили, что текущая неделя для Павлово-Посадского городского округа насыщена многочисленными культурными и образовательными событиями.

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Сотрудники подмосковных лабораторий с начала года исследовали более 42 тыс. проб воды
23 апреля 2025, 16:53

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Коммунальные системы Подмосковья с начала года отобрали более 42 тыс. проб воды. Об этом 23 апреля, в Международный день лабораторий, сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.
Специалисты лабораторий проводят тысячи исследований, контролируя воду и стоки на всех этапах. Порядка 34 тыс. из проведённых 42 тыс. исследований связаны с питьевой водой, свыше 8 тыс. – со сточными водами.
«На базе водоканалов проводятся химические, бактериологические и органолептические анализы. Поступающая жителям вода проверяется на соответствие нормативным требованиям – на предмет содержания хлора, солей, железа, на запах, цвет и даже вкус», – рассказал министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.
В лабораториях Коммунальных систем Московской области, подведомственных МинЖКХ региона, ежедневно трудятся 70 квалифицированных сотрудников. Для отбора проб они регулярно выезжают на водозаборные узлы, насосные станции, очистные сооружения и другие объекты.

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#безопасность
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Подмосковье вошло в топ-10 регионов по числу заявок на форум «Сильные идеи»
23 апреля 2025, 16:43

Фото: медиасток.рф

Московская область на данный момент входит в топ-10 регионов России, от которых подано больше всего заявок на V форум «Сильные идеи для нового времени». Больше всего идей поступило по направлению «Национальная социальная инициатива», сообщили в пресс-службе Министерства экономики и финансов Подмосковья.
Подать заявки на участие в форуме можно до 15 мая. Предложить свою инициативу или проект можно на крауд-платформе по пяти направлениям: национальная социальная инициатива; национальная предпринимательская инициатива; национальная технологическая инициатива; национальная кадровая инициатива; национальная экологическая и климатическая инициатива.
«Нацпроекты – один из главных инструментов достижения утверждённых президентом национальных целей развития и реализации программы социально-экономической стратегии России до 2030 года. Они содержат ключевые решения, направленные на укрепление экономики страны, обеспечение технологического суверенитета и улучшение жизни граждан», – отметили в министерстве.
В 2025 году форум фокусируется на пяти направлениях, которые соответствуют национальным целям развития России и охватывают все 19 нацпроектов.

Организаторы ищут решения, которые не только отвечают стратегическим задачам страны, но и могут быть реализованы через понятные инструменты достижения.

Национальная социальная инициатива – это идеи, направленные на улучшение качества жизни через внедрение технологий в медицину, образование и социальную сферу, поддержку семей, возрождение сёл, доступное жилье, «умные города», сохранение гастрономических традиций.

Цель национальной предпринимательской инициативы – найти идеи для развития инноваций, поддержки предпринимательства и создания условий для роста экономики.

Национальная технологическая инициатива – идеи, нацеленные на развитие гражданских технологий, достижение технологического суверенитета в энергетике, беспилотных системах и новых материалах.

Национальная кадровая инициатива собирает идеи, которые помогут раскрыть потенциал каждого, обеспечить экономику необходимыми кадрами.

Задача национальной экологической и климатической инициативы – найти идеи для сохранения природы, адаптации страны к климатическим изменениям.

Подать заявку может каждый житель Московской области. Для этого нужно зарегистрироваться на платформе и выбрать нужную номинацию.

Эксперты отберут топ-100 идей и представят самые сильные из них руководству страны в июле на финальном дне форума.

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