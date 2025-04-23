В Подмосковье в этом году по нацпроекту благоустроят 11 набережных

Фото: t.me/vorobiev_live
В Московской области в этом году благоустроят 11 набережных. Работы будут проедены по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.
«Продолжаем благоустраивать подмосковные места для прогулок и отдыха. На очереди набережные. В этом году приведём в порядок 11 из них. В Чехове на набережной прудов на реке Теребенка начнём III этап работ. Это наш победитель Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства. Организуем прогулочный променад, пешеходные дорожки, зоны отдыха, пирс с арт-объектом «Чайка», пруд очистим. Завершим работы к концу августа», – написал губернатор в своём ТГ-канале.По словам Воробьёва, в Солнечногорске обновляют набережную в микрорайоне Тимоново.
Завершится благоустройство моста и парка «Дружбы» у озера Чёрное в Люберцах. Жители смогут проводить время на велопешеходном маршруте, гулять по мосту. Для детей предусмотрены детские и спортплощадки. Будут обустроены зоны отдыха у воды и смотровые площадки.
Набережную озера Травинское в Пушкинском округе разделят на тематические зоны – детскую, спортивную, зону тихого отдыха, смотровые и мемориальную. На набережной Суворовских прудов в Лосино-Петровском построят велодорожку, парковку и новую входную группу. Появится пляжная зона и амфитеатр, кафе и летние беседки.
Территорию набережнаой пруда Красный ручей в Лотошине также разобьют на тематические зоны. Создадут центральную площадь.
Начнётся благоустройство набережной пруда в микрорайоне Силикат в Котельниках. Там обустроят прибрежную зону и навигацию, создадут кольцевой пешеходный маршрут вокруг пруда.
У Торфяного озера в Красногорске планируют обустроить детские и спортивные площадки, зоны для пикника, прогулочную набережную.
На территории карьера «Западный» в Озёрах городского округа Коломна появятся маршруты вдоль набережной, зоны отдыха, велодорожки, детские и спортивные площадки. Пляжную зону приведут в порядок.
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Лора Луганская