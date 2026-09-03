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В Ленинском округе задержали расчленителя

оригинал Фото: istockphoto.com/YakobchukOlena

Мужчину, подозреваемого в убийстве и расчленении тела, задержали полицейские Ленинского округа Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.



Пакеты с человеческими останками обнаружили в овраге рядом с одним из домов на проспекте Ленинского Комсомола в Видном.

«По данным полиции, между двумя мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого один нанёс другому несколько ножевых ранений, в том числе — смертельных. Пытаясь скрыть следы преступления, убийца расчленил труп и выбросил по частям», — говорится в сообщении.
Задержанный оказался местным жителем 1991 года рождения. Расследование дела продолжается.

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Лев Каштанов

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