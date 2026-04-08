На донорской акции в Долгопрудном собрали более 40 литров крови

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Долгопрудный

Всероссийскую акцию «Код донора. Единство народов России» провели в Долгопрудном сегодня, 8 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Участие в акции приняли 112 человек из числа сотрудников научно-производственного предприятия. Они сдали 43 литра крови.





«Мероприятие организовали в физкультурно-спортивном комплексе «Салют». Поделиться кровью с пациентами подмосковных больниц пришли как новички, так и люди с соответствующим опытом. Например, для Почётного донора России Екатерины Филимоненко это была уже 56-я донация, а для Почётных доноров Максима Новикова и Владимира Данильчева — 48-я», говорится в сообщении.