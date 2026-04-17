В Долгопрудном открыли запись в летние школьные лагеря
Дневные лагеря будут работать во время летних каникул при десяти школах Долгопрудного. Записать в них детей можно уже сейчас. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В дневных лагерях ждут ребят в возрасте от семи до 15 лет. Для них будут проводить экскурсии в театры и музеи, интеллектуальные и спортивные состязания, мастер-классы, занятия в кружках по интересам и кинопоказы.
«В первую смену — с 1 по 30 июня — лагеря организуют в школах №1, №6, №7, №10, №11, №13, №14, №16, №17. А во вторую смену — с 1 по 29 июля — в школе № 9», — говорится в сообщении.Лагеря будут работать с 8:00 до 17:00. Стоимость путёвки составляет восемь тысяч рублей, в неё входит трёхразовое питание. Есть также вариант сокращённого пребывания — с 8:00 до 13:30 с двухразовым питанием. Такая смена обойдётся в 5 300 рублей.