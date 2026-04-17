В Долгопрудном открыли запись в летние школьные лагеря

17 апреля 2026, 15:48

Фото: пресс-служба администрации г.о. Долгопрудный

Дневные лагеря будут работать во время летних каникул при десяти школах Долгопрудного. Записать в них детей можно уже сейчас. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В дневных лагерях ждут ребят в возрасте от семи до 15 лет. Для них будут проводить экскурсии в театры и музеи, интеллектуальные и спортивные состязания, мастер-классы, занятия в кружках по интересам и кинопоказы.





«В первую смену — с 1 по 30 июня — лагеря организуют в школах №1, №6, №7, №10, №11, №13, №14, №16, №17. А во вторую смену — с 1 по 29 июля — в школе № 9», — говорится в сообщении.