В Подмосковье в этом году приняли на работу свыше 300 медиков-целевиков
В этом году подмосковные медучреждения приняли на работу после выпуска из медицинских вузов более 300 врачей-целевиков. Такой статистикой поделились в пресс-службе Минздрава Московской области.
Как напомнили в ведомстве, абитуриенты могут заключить договор на целевое обучение с медицинской организацией и региональным Минздравом. Окончив учёбу, молодые специалисты приходят на работу в ту больницу, с которой подписали соглашение.
«Целевая программа позволяет подготовить медицинские кадры, которые требуются лечебным учреждениям региона. В этом году в наши поликлиники и больницы вышли на работу более 300 молодых врачей, закончивших целевое обучение. В основном это педиатры, терапевты, врачи приёмного отделения, гинекологи, онкологи и другие специалисты», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Московская область многие годы сотрудничает с ведущими медицинскими вузами России, в том числе с Сеченовским и Пироговским университетами, Российским университетом медицины, Рязанским и Тверским государственными медицинскими университетами, Санкт-Петербургским государственным педиатрическим медицинским университетом. Заключить договор на целевое обучение могут и студенты Московского областного медколледжа.
Студенты-целевики во время обучения получают от медучреждения стипендию. После выпуска они выходят на работу в эту организацию на срок не менее трёх лет.