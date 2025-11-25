В Подмосковье в этом году приняли на работу свыше 300 медиков-целевиков

25 ноября 2025, 14:57

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В этом году подмосковные медучреждения приняли на работу после выпуска из медицинских вузов более 300 врачей-целевиков. Такой статистикой поделились в пресс-службе Минздрава Московской области.





Как напомнили в ведомстве, абитуриенты могут заключить договор на целевое обучение с медицинской организацией и региональным Минздравом. Окончив учёбу, молодые специалисты приходят на работу в ту больницу, с которой подписали соглашение.



«Целевая программа позволяет подготовить медицинские кадры, которые требуются лечебным учреждениям региона. В этом году в наши поликлиники и больницы вышли на работу более 300 молодых врачей, закончивших целевое обучение. В основном это педиатры, терапевты, врачи приёмного отделения, гинекологи, онкологи и другие специалисты», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.