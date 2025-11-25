В посёлке Деденево улучшили электроснабжение котельной, ВЗУ и более 40 домов

25 ноября 2025, 14:53

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Работы по модернизации оборудования провели специалисты компании «Мособлэнерго» в центральном распределительном пункте (ЦРП) в посёлке Деденево Дмитровского округа. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Московской области.





Центральный распределительный пункт обеспечивает электричеством четыре трансформаторные подстанции, к которым подключены котельная, физкультурно-оздоровительный комплекс, водозаборный узел, продуктовый рынок, 15 многоквартирных домов и 32 дома в частном секторе.





«В ЦРП убрали оборудование, выработавшее свой ресурс, и установили пять новых ячеек релейной защиты и автоматики с заменой масляных выключателей на вакуумные в распределительном устройстве РУ-6 кВ», — говорится в сообщении.