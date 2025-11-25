В посёлке Деденево улучшили электроснабжение котельной, ВЗУ и более 40 домов
Работы по модернизации оборудования провели специалисты компании «Мособлэнерго» в центральном распределительном пункте (ЦРП) в посёлке Деденево Дмитровского округа. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Московской области.
Центральный распределительный пункт обеспечивает электричеством четыре трансформаторные подстанции, к которым подключены котельная, физкультурно-оздоровительный комплекс, водозаборный узел, продуктовый рынок, 15 многоквартирных домов и 32 дома в частном секторе.
«В ЦРП убрали оборудование, выработавшее свой ресурс, и установили пять новых ячеек релейной защиты и автоматики с заменой масляных выключателей на вакуумные в распределительном устройстве РУ-6 кВ», — говорится в сообщении.Новое оборудование отвечает всем требованиям надёжности и безопасности и минимизирует риски сбоев.
Ранее специалисты Минэнерго региона выпустили предупреждение о недопустимости проникновения на закрытую территорию энергообъектов и вмешательства в работу оборудования. Такие действия не только смертельно опасны для нарушителя, но и грозят обесточиванием домов, больниц, школ, предприятий, а также возникновением пожаров.
Портить энергообъекты россиян склоняют злоумышленники. Иногда они предлагают деньги за выполнение их заданий, а иногда выдают себя за силовиков и угрозами и запугиванием принуждают действовать по их указке. В министерстве предупредили, что о поступлении подобных предложений нужно немедленно сообщать в полицию или в ФСБ по телефону: 8-800-224-22-22.