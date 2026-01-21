В Долгопрудном хиты The Beatles сыграли на балалайках

21 января 2026, 18:14

оригинал Видео: пресс-служба администрации г. о. Долгопрудны

В Долгопрудном дети исполнили на балалайках хиты легендарной группы The Beatles. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.





Необычный концерт состоялся в Детской школе искусств. Зрителям представили известные произведения в авторском переложении для балалайки и фортепиано.



В концерте участвовали 17 юных учащихся ДШИ вместе с преподавателем Юрием Ступаком.

«Мы подготовили обработки самых популярных песен группы и сегодня играем концерт, посвящённый 65-летию со дня основания коллектива. Основная идея – познакомить наших учеников с творчеством легендарной группы и сыграть эти мелодии самостоятельно», – пояснил Ступак.