В Долгопрудном хиты The Beatles сыграли на балалайках
В Долгопрудном дети исполнили на балалайках хиты легендарной группы The Beatles. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Необычный концерт состоялся в Детской школе искусств. Зрителям представили известные произведения в авторском переложении для балалайки и фортепиано.
В концерте участвовали 17 юных учащихся ДШИ вместе с преподавателем Юрием Ступаком.
«Мы подготовили обработки самых популярных песен группы и сегодня играем концерт, посвящённый 65-летию со дня основания коллектива. Основная идея – познакомить наших учеников с творчеством легендарной группы и сыграть эти мелодии самостоятельно», – пояснил Ступак.
Со сцены прозвучали обработки хитов ливерпульской четвёрки Yesterday, Back in USSR, Michelle, Let It Be, Girl и другие любимые композиции. Не стареющие уже более полувека произведения раскрылись по-новому.