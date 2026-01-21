В Звенигороде проходит выставка уникальных фотографий бабочек

21 января 2026, 12:32

оригинал Фото: Филипп Григорьев

В Культурном центре Любови Орловой в Звенигороде Одинцовского городского округа проходит естественно-научная выставка «Бабочки Подмосковья: красота, скрытая от глаз». В экспозиции – фотоработы энтузиаста энтомологии, звенигородца Филиппа Григорьева, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Помимо фотографий, на выставке представлена коллекция энтомологических коробок Григорьева с подмосковными и дальневосточными бабочками.

«Уникальность снимков фотографа в том, что все они сделаны на смартфон в режиме макросъемки. Автор фотографирует во время поездок по Московской области. Работы передают неповторимую красоту объектов через макро-кадры чешуек на крыльях и панорамы лесных полян. Они рождены часами ожидания и страстью к природе», – говорится в сообщении.