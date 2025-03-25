В Долгопрудном из носа пациентки извлекли неизвестно как попавший туда уголь

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Долгопрудненской больницы достали уголь из носа пациентки. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар обратилась 42-летняя женщина, у которой в течение года было затруднено дыхание и наблюдались обильные выделения из носа. А месяц назад к симптомам добавился неприятный запах. Диагностика выявила у неё в носовой полости инородное тело.
Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и выписана на амбулаторное наблюдение.
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«Пациентку была госпитализировали. В результате 40-минутной операции мы по частям извлекли уголь, застрявший в грибковых наростах. Судя по крепости извлекаемых частиц, можно подозревать, что уголь был каменным. Женщина не помнит, как он оказался в её носу», – сказал заместитель главврача Долгопрудненской больницы по хирургии Евгений Кутырев.Он также напомнил об опасности самолечения и применения «народных методов».
Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и выписана на амбулаторное наблюдение.
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Лора Луганская