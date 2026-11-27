27 ноября 2026, 22:41

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

В Долгопрудном на фоне продолжающегося снегопада идёт расчистка кровель. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.





За два дня сугробы выросли не только на земле, но и на крышах домов. Управляющие компании приступили к их уборке. Работой занимается УК «Долгопрудный», в ведении которой находится большинство домов старой постройки.

«Работы проводят бригады кровельщиков и альпинистов. В первую очередь занялись скатными крышами, а также теми, где в прошлом году образовывалось много наледи. Жителей обязательно предупреждают о ведущихся работах. А возле крыш, которые пока ждут свой очереди на расчистку, горожанам необходимо соблюдать повышенную осторожность», – сказала исполнительный директор компании Ольга Шелуденко.