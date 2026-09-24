В Долгопрудном начали разработку мастер-плана развития города
В Долгопрудном приступили к разработке мастер-плана, который определит основные направления развития города на ближайшие 12 лет. Документ готовят правительство Московской области и ВЭБ.РФ в рамках исполнения поручений президента России. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Первый заместитель председателя правительства Московской области Максим Фомин отметил, что Долгопрудный является не только наукоградом с мощным научно-образовательным и производственным потенциалом, но и территорией с ценным рекреационным ресурсом.
«Основная задача мастер-плана — раскрыть этот потенциал в полной мере, обеспечить условия для развития и достижения технологического лидерства, создать комфортную среду для жизни, работы и отдыха», — сказал он.В феврале Долгопрудный получил статус наукограда. Экономика города связана с МФТИ, научными центрами и высокотехнологичными предприятиями. Одним из приоритетов мастер-плана станет развитие инновационного кампуса.
Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина назвала совместную работу над документом важным новым опытом. По ее словам, мастер-план позволит объединить социально-экономическое и пространственное развитие города в одном документе и соотнести пожелания жителей с реальными возможностями их реализации.
«Вместо того, чтобы работать над изолированными документами, последовательно возникающими друг из друга: стратегии социально-экономического развития, стратегии пространственного развития в виде генерального плана и потом планами их реализации, сейчас у нас есть возможность получить комплексный осмысленный документ, который будет не только отвечать запросам жителей, но и будет реализуем, потому что желания будут соотнесены с возможностями», — пояснила Александра Кузьмина.24 сентября пройдет стратегическая сессия, которая даст старт первому этапу работы над мастер-планом. Эксперты, представители власти, бизнеса и общественности обсудят особенности Долгопрудного, ключевые вызовы и приоритетные направления развития города.
Структура мастер-плана будет соответствовать положениям готовящегося законопроекта о таких документах. Проект реализуют правительство Московской области и администрация Долгопрудного при поддержке ВЭБ.РФ. Разработчиком выступает КБ Стрелка, входящее в группу ВЭБ.