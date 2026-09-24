В Долгопрудном начали разработку мастер-плана развития города

24 сентября 2026, 12:46

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В Долгопрудном приступили к разработке мастер-плана, который определит основные направления развития города на ближайшие 12 лет. Документ готовят правительство Московской области и ВЭБ.РФ в рамках исполнения поручений президента России. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Первый заместитель председателя правительства Московской области Максим Фомин отметил, что Долгопрудный является не только наукоградом с мощным научно-образовательным и производственным потенциалом, но и территорией с ценным рекреационным ресурсом.

«Основная задача мастер-плана — раскрыть этот потенциал в полной мере, обеспечить условия для развития и достижения технологического лидерства, создать комфортную среду для жизни, работы и отдыха», — сказал он.

«Вместо того, чтобы работать над изолированными документами, последовательно возникающими друг из друга: стратегии социально-экономического развития, стратегии пространственного развития в виде генерального плана и потом планами их реализации, сейчас у нас есть возможность получить комплексный осмысленный документ, который будет не только отвечать запросам жителей, но и будет реализуем, потому что желания будут соотнесены с возможностями», — пояснила Александра Кузьмина.