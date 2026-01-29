В Долгопрудном начался капитальный ремонт поликлиники №1 на улице Павлова

29 января 2026, 17:43

оригинал Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

В поликлинике №1 города Долгопрудный стартовала масштабная реконструкция здания площадью около 7 тыс. кв. м. Работы пройдут в рамках государственной программы Московской области без приостановки приема пациентов: ремонт организован поэтапно, начиная с верхних этажей, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.







На текущий момент строители приступили к демонтажу на 6-м и 7-м этажах. Параллельно в подвальных и чердачных помещениях ведется обновление инженерных коммуникаций, систем электроснабжения и вентиляции. Проект предполагает полную замену сантехники, дверных блоков, обновление входной группы и создание современного интерьера.



После завершения работ в медучреждении появятся обновленная регистратура, дополнительный вход и комфортные зоны ожидания. Модернизация всех внутренних помещений должна завершиться в 2028 году.