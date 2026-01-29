В Подмосковье в 2026 году капитально отремонтируют 48 школ
Капитальный ремонт 48 школ планируется провести в Московской области в текущем году. На эти цели выделят 15,8 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
Ход работ будут контролировать депутаты «Единой России», отметил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Программа капитального ремонта в Подмосковье реализуется по наказам наших жителей. Мы вносим их в Народную программу партии «Единая Россия», и депутаты трёх уровней контролируют работы на каждом объекте. При необходимости, вместе с родительским сообществом, вносим изменения в первоначальные планы. И мы поставили планку — ежегодно модернизировать около 50 учреждений», — сказал Игорь Брынцалов.Он добавил, что с 2021 года в регионе обновили 245 школ.