В Мытищах открылась подстанция скорой помощи на пять бригад

29 января 2026, 17:40

оригинал Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В деревне Сухарево городского округа Мытищи введена в эксплуатацию новая подстанция скорой медицинской помощи. Объект рассчитан на круглосуточную работу пяти бригад, которые обеспечат оперативное обслуживание жителей Сухарево, Марфино, Шолохово, Лысково и других близлежащих территорий, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.







Министр здравоохранения Московской области Максим Забелин подчеркнул, что развитие сети постов скорой помощи в динамично растущих округах — приоритетная задача для повышения доступности экстренной медицины. По его словам, в 2024 году в регионе планируется запуск еще четырех аналогичных объектов: в Волоколамске, Ступино, Можайске и Ленинском округе.



Здание в Сухарево полностью укомплектовано для эффективной работы персонала: оборудованы диспетчерская, зоны отдыха, душевые и склады медикаментов. Для спецтранспорта предусмотрена стоянка, ремонтная база с осмотровой канавой и собственная мойка. Вызов бригад осуществляется по единому номеру «112».