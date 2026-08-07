В Долгопрудном офтальмолог за пять минут прооперировала 100-летнего ветерана
В Долгопрудненскую клиническую больницу на офтальмологическую операцию поступил пациент, недавно отметивший 100-летие. Об этом рассказали в пресс-службе городского округа Долгопрудный.
Владимир Михайлович Кротов живёт в городе 1941 года.
«За это время он стал высококвалифицированным авиационным инженером, три четверти века проработал на Долгопрудненском научно-производственном предприятии. Все эти годы здоровье его не подводило, и только после 95 лет Владимир Михайлович начал жаловаться на зрение. Пройдя обследование в больнице, он решился на операцию по замене хрусталика. А теперь ему выполнили лазерную хирургию вторичной катаракты», – рассказали в администрации.Вмешательство длится всего пять минут. Врач-офтальмолог Алла Игуминова провела его при помощи современного лазерного оборудования. Офтальмолог рассчитывает, что зрение, составлявшее на момент обследования около 10%, улучшится на 20-30%. Тогда пациент сможет снова заниматься своими хобби – читать, играть в шахматы и писать стихи.
Через несколько дней ветерану предстоит такая же операция на втором глазу.