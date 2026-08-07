В финале Кубка Александра Овечкина сойдутся «Спартак» и «Локомотив»
В Подмосковье определились финалисты VIII международного Кубка Александра Овечкина среди детско-юношеских хоккейных академий. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В первом полуфинале московский «Спартак» обыграл «Академию Михайлова» из Тулы со счётом 4:2. Во втором ярославский «Локомотив» был сильнее казанского «Ак Барса» – 2:1.
Таким образом, за главный трофей турнира поборются «Спартак» и «Локомотив». За бронзовые медали сыграют «Академия Михайлова» и «Ак Барс».
Результаты доступны на сайте OviCup.
В заключительный день турнира 8 августа на арене «Мытищи» имени В.И. Шалимова состоится гала-матч с участием звёзд мирового спорта разных лет.
На лёд выйдут команды Александра Овечкина и Ильи Ковальчука.
Затем состоится финальная игра детско-юношеского турнира, где определится обладатель кубка.
Как напомнили в министерстве, турнир детских команд ОвиCUP проводится в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьёва с 2018 года. В этом году он проходит в восьмой раз. В нём стартовали 24 команды.
Таким образом, за главный трофей турнира поборются «Спартак» и «Локомотив». За бронзовые медали сыграют «Академия Михайлова» и «Ак Барс».
Результаты доступны на сайте OviCup.
В заключительный день турнира 8 августа на арене «Мытищи» имени В.И. Шалимова состоится гала-матч с участием звёзд мирового спорта разных лет.
На лёд выйдут команды Александра Овечкина и Ильи Ковальчука.
Затем состоится финальная игра детско-юношеского турнира, где определится обладатель кубка.
Как напомнили в министерстве, турнир детских команд ОвиCUP проводится в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьёва с 2018 года. В этом году он проходит в восьмой раз. В нём стартовали 24 команды.