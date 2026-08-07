В финале Кубка Александра Овечкина сойдутся «Спартак» и «Локомотив»

07 августа 2026, 20:59

В Подмосковье определились финалисты VIII международного Кубка Александра Овечкина среди детско-юношеских хоккейных академий. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.

В первом полуфинале московский «Спартак» обыграл «Академию Михайлова» из Тулы со счётом 4:2. Во втором ярославский «Локомотив» был сильнее казанского «Ак Барса» – 2:1.



Таким образом, за главный трофей турнира поборются «Спартак» и «Локомотив». За бронзовые медали сыграют «Академия Михайлова» и «Ак Барс».



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