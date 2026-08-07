Достижения.рф

В финале Кубка Александра Овечкина сойдутся «Спартак» и «Локомотив»

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Подмосковье определились финалисты VIII международного Кубка Александра Овечкина среди детско-юношеских хоккейных академий. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.



В первом полуфинале московский «Спартак» обыграл «Академию Михайлова» из Тулы со счётом 4:2. Во втором ярославский «Локомотив» был сильнее казанского «Ак Барса» – 2:1.

Таким образом, за главный трофей турнира поборются «Спартак» и «Локомотив». За бронзовые медали сыграют «Академия Михайлова» и «Ак Барс».

Результаты доступны на сайте OviCup.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В заключительный день турнира 8 августа на арене «Мытищи» имени В.И. Шалимова состоится гала-матч с участием звёзд мирового спорта разных лет.
На лёд выйдут команды Александра Овечкина и Ильи Ковальчука.

Затем состоится финальная игра детско-юношеского турнира, где определится обладатель кубка.

Как напомнили в министерстве, турнир детских команд ОвиCUP проводится в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьёва с 2018 года. В этом году он проходит в восьмой раз. В нём стартовали 24 команды.
Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0