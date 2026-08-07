В Балашихе спасатели нашли двух подростков, заблудившихся в лесу на самокатах

В Балашихе спасатели нашли двух подростков, заблудившихся в лесу на самокатахВ городском округе Балашиха работники Мособлпожспаса вывели из леса подростков, потерявшихся на самокатах. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Двое ребят решили покататься в Озёрном лесопарке между озёрами Панино и Марьино в микрорайоне Балашиха-3. Через какое-то время юные самокатчики потеряли ориентиры и не смогли найти обратную дорогу. Подростки позвонили в экстренную службу «Система-112».
Спасатели прибыли в предполагаемый район поиска, успокоили подростков по телефону и начали прочёсывать лесной массив, подавая сигналы.
«Поисковая операция продлилась около полутора часов. Обнаружив подростков, работники противопожарно-спасательной службы напоили их водой, оказали психологическую помощь и вывели из леса. Один из мальчиков чувствовал себя плохо. Подростка передали медикам, которые госпитализировали его для обследования», – рассказали в пресс-службе.Спасатели напомнили, что, отправляясь даже на короткую прогулку в лесопарк, следует сообщить родным маршрут и примерное время возвращения. Кроме того, всегда нужно брать с собой заряженный телефон, а заблудившись, остановиться и позвоните по номеру 112.